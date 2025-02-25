СБУ затримала одеситку, яка готувала схрони для терактів

фото: СБУ

СБУ затримала в Одесі агентку російської військової розвідки, яка підпалювала енергооб'єкти Укрзалізниці та готувала схованки з вогнепальною зброєю та складовими для вибухівки

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає RegioNews.

Зазначається, що 32-річну одеситку наприкінці минулого року дистанційно завербував кадровий співробітник сил спеціальних операцій російського ГРУ.

Встановлено, що за його вказівкою зрадниця підпалила релейну шафу сигнальної установки і трансформаторну підстанцію на місцевій лінії залізничного сполучення.

Потім агентка отримала нове завдання – облаштувати поблизу порту схрон із комплектуючими для саморобного вибухового пристрою (СВП).

Для цього жінка їздила до Дніпра, де за координатами свого російського куратора забрала зі схованки елемент вибухівки, замаскований в пачку від сигарет. Після повернення в Одесу зрадниця намагалася закласти комплектуючу для СВП у заздалегідь підготовлену схованку біля портової інфраструктури.

На цьому етапі контррозвідники СБУ затримали агентку "на гарячому" і вилучили у неї частину вибухового пристрою.

Під час обшуків у затриманої вилучено мобільний телефон із доказами комунікації з російським ГРУ.

Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, СБУ викрила агенток ФСБ, які коригували удари по Силах оборони на Донеччині.

Раніше на Кіровоградщині затримали агентів РФ, які шпигували за військовою технікою ЗСУ.