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25 лютого 2025, 11:59

СБУ затримала одеситку, яка готувала схрони для терактів

25 лютого 2025, 11:59
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фото: СБУ
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СБУ затримала в Одесі агентку російської військової розвідки, яка підпалювала енергооб'єкти Укрзалізниці та готувала схованки з вогнепальною зброєю та складовими для вибухівки

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає RegioNews.

Зазначається, що 32-річну одеситку наприкінці минулого року дистанційно завербував кадровий співробітник сил спеціальних операцій російського ГРУ.

Встановлено, що за його вказівкою зрадниця підпалила релейну шафу сигнальної установки і трансформаторну підстанцію на місцевій лінії залізничного сполучення.

Потім агентка отримала нове завдання – облаштувати поблизу порту схрон із комплектуючими для саморобного вибухового пристрою (СВП).

Для цього жінка їздила до Дніпра, де за координатами свого російського куратора забрала зі схованки елемент вибухівки, замаскований в пачку від сигарет. Після повернення в Одесу зрадниця намагалася закласти комплектуючу для СВП у заздалегідь підготовлену схованку біля портової інфраструктури.

На цьому етапі контррозвідники СБУ затримали агентку "на гарячому" і вилучили у неї частину вибухового пристрою.

Під час обшуків у затриманої вилучено мобільний телефон із доказами комунікації з російським ГРУ.

Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, СБУ викрила агенток ФСБ, які коригували удари по Силах оборони на Донеччині.

Раніше на Кіровоградщині затримали агентів РФ, які шпигували за військовою технікою ЗСУ.

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