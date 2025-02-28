11:35  28 лютого
Скандал у Празі: водій трамвая накинувся з кулаками на українців із дитиною
13:40  28 лютого
На кордоні з Молдовою виявили стародавню кам’яну сокиру, якій декілька тисяч років
04:15  28 лютого
Бійці ГУР показали, як під Покровськом спопелили російські гаубиці
UA | RU
UA | RU
28 лютого 2025, 14:45

Ув'язнення загрожує охоронцю з Харкова, який виявився агентом РФ

28 лютого 2025, 14:45
Читайте также на русском языке
Фото: прокуратура
Читайте также
на русском языке

Правоохоронці викрили 48-річного харків'янина. Виявилося, що він збирав дані про локації ЗСУ, та передавав своєму знайомому

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Правоохоронці викрили охоронця одного з харківських готелів. Виявилося, що він шукав дислокації українських військових та передавав дані через месенджери своєму знайомому. Таким чином, він допомагав РФ коригувати удари по Харківській області.

Під час обшуків правоохоронці знайшли всі докази, і викрили коригувальника. На суд він очікуватиме під вартою. Чоловіку загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше СБУ викрила агентів РФ, які в Україні готували удари по F-16. Їх затримали якраз тоді, коли вони фотографували зліт вітчизняного F-16. Зрадниками виявилися 21-річний та 22-річний чоловіки з Полтавщини. Вони на завдання ФСБ планували збирати координати основних та резервних аеродромів, і обʼєктів авіаційної інфраструктури України.

агент рф зрада прокуратура
СБУ затримала двох агентів РФ, які наводили ракети на аеродроми та ППО
28 лютого 2025, 11:56
СБУ викрила колаборантів з Херсонщини: один з них - колишній військовий
27 лютого 2025, 17:56
СБУ затримала одеситку, яка готувала схрони для терактів
25 лютого 2025, 11:59
Всі новини »
27 лютого 2025
Доплати на дітей та безкоштовне житло: як в регіонах підтримують людей із низьким достатком
З початком повномасштабного вторгнення рівень бідності в Україні зріс з 5% до 24%. Такі дані наводить Мінсоцполітики. У цьому матеріалі RegioNews розповість про нетипові, на наш погляд, ініціативи під...
24 лютого 2025
Україна нецікава Трампу, однак здавати нас він не планує – стратег і футуролог Андрій Длігач
Про що каже політика Дональда Трампа по відношенню до України і чого чекати від президента США в подальшому, чому росія не заплатить за війну з Україною і як нашій державі варто розвиватися надалі, що...
18 лютого 2025
Чи дійсно в березні впадуть ціни на ліки
За останні кілька років вартість ліків в аптеках подорожчала в рази і це визнають навіть в уряді. Натомість чиновники обіцяють українцям вже з березня знизити на третину ціни на медичні препарати. Нас...
14 лютого 2025
Мотивація по-новому. Влада кличе до армії молодь й обіцяє 1 млн грн: всі подробиці
Західні партнери вже не перший місяць публічно й не публічно намагаються вмовити українську владу знизити мобілізаційний вік ледь не до 18 років. Президент Зеленський на ці заклики відреагував різко: ...
В Україні хочуть посилити відповідальність за ухилення від мобілізації та незаконне переправлення осіб через кордон
28 лютого 2025, 15:59
На Сумщині вибухотехніки знешкодили бойові частини двох російських дронів
28 лютого 2025, 15:55
Стало відомо, скільки військових повернулися на службу після СЗЧ упродовж останньої доби
28 лютого 2025, 15:46
Відправляли в посилках з одягом і ліками: у Хмельницькому викрили наркотрафік до виправної колонії
28 лютого 2025, 15:33
Наказав атакувати українських військових хімічною зброєю: російському комбригу оголошено підозру
28 лютого 2025, 15:32
Влада закликала евакуюватися жителів ще одного міста на Донеччині
28 лютого 2025, 15:17
На Одещині організатори фінансової піраміди ошукали людей на понад $200 тисяч
28 лютого 2025, 15:10
Генштаб підтвердив, що росіяни перетнули кордон на Сумщині: що відомо
28 лютого 2025, 14:56
В Одесі затримали "поліцейського", який вживав алкоголь у громадському транспорті
28 лютого 2025, 14:44
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Доплати на дітей та безкоштовне житло: як в регіонах підтримують людей із низьким достатком
Україна нецікава Трампу, однак здавати нас він не планує – стратег і футуролог Андрій Длігач
Всі публікації »
Мустафа Найєм
Віктор Шлінчак
Тарас Загородній
Всі блоги »