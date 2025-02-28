Фото: прокуратура

Правоохоронці викрили 48-річного харків'янина. Виявилося, що він збирав дані про локації ЗСУ, та передавав своєму знайомому

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Правоохоронці викрили охоронця одного з харківських готелів. Виявилося, що він шукав дислокації українських військових та передавав дані через месенджери своєму знайомому. Таким чином, він допомагав РФ коригувати удари по Харківській області.

Під час обшуків правоохоронці знайшли всі докази, і викрили коригувальника. На суд він очікуватиме під вартою. Чоловіку загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше СБУ викрила агентів РФ, які в Україні готували удари по F-16. Їх затримали якраз тоді, коли вони фотографували зліт вітчизняного F-16. Зрадниками виявилися 21-річний та 22-річний чоловіки з Полтавщини. Вони на завдання ФСБ планували збирати координати основних та резервних аеродромів, і обʼєктів авіаційної інфраструктури України.