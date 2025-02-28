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28 лютого 2025, 11:56

СБУ затримала двох агентів РФ, які наводили ракети на аеродроми та ППО

28 лютого 2025, 11:56
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фото: СБУ
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Служба безпеки затримала двох поплічників російських спецслужб, які шпигували за Силами оборони у центральних та західних областях України

Про це повідомили в пресслужбі СБУ, передає RegioNews.

Зазначається, що на Черкащині затримано 20-річного мешканця міста Радивилів, який шпигував за підрозділами ЗСУ, котрі рухалися у напрямку фронту. У разі виявлення військових колон зловмисник фіксував орієнтовну кількість бойової техніки та її тактичні характеристики.

Крім того, під виглядом зустрічі з близькими фігурант виїжджав до Львівської області, де намагався встановити локації оперативних аеродромів.

В обмін на співпрацю окупанти обіцяли своєму інформатору "евакуацію" до Росії і паспорт країни-агресора.

Окрім того, в Полтаві затримано 58-річну місцеву мешканку, яка коригувала ракетно-дронові атаки РФ по обласному центру.

Щоб ворог міг здійснити обстріли поза зоною української ППО, фігурантка розвідувала пункти базування радіолокаційних станцій поблизу міста.Задокументовано також, що вона відстежувала наслідки ворожих "прильотів".

Під час обшуків в обох затриманих вилучено мобільні телефони із доказами роботи на російські спецслужби.

Слідчі СБУ повідомили фігурантам про підозру.

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 8 років тюрми.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині викрито ворожого агента, який вчиняв диверсії.

Раніше ми повідомляли, що на Прикарпатті затримали групу осіб, яких підозрюють у підпалі транспорту та диверсій на "Укрзалізниці".

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