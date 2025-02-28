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28 февраля 2025, 21:37

16-летний школьник планировал теракт по заказу ФСБ

28 февраля 2025, 21:37
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Фото: СБУ
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В Житомире правоохранители предотвратили теракт. Трагедию мог совершить 16-летний школьник, завербованный русскими

Об этом сообщает СБУ, передает RegioNews.

Правоохранители в Житомире задержали 16-летнего школьника. Оказалось, что он был агентом, который по заказу российской ФСБ готовил теракт на Аллее Славы Героям.

Выяснилось, что подросток должен был оставить там замаскированное взрывное устройство. Россияне планировали дистанционно взорвать взрывчатку вместе с завербованным несовершеннолетним. Таким образом, россияне хотели и убить как можно больше людей, и сразу ликвидировать своего агента.

"По данным следствия, школьник сам изготовил СВП по инструкции от российского куратора. Для маскировки взрывчатки он положил ее в кастрюлю, а для усиления поразительного действия - дополнительно начинил взрывчатку железными шурупами. Затем юноша вместо школы выехал на такси в Житомир для подготовки теракта", - рассказали правоохранители.

СБУ удалось задержать агента РФ еще до теракта, чем предотвратили трагедию. Теперь злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним, ранее СБУ задержала одесситку, которая готовила схроны для терактов. Оказалось, что по указанию российских спецслужб она подожгла релейный шкаф сигнальной установки и трансформаторную подстанцию на местной линии железнодорожного сообщения.

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