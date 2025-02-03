Через справу про розлучення: на Житомирщині чоловік погрожував адвокату розправою та вимагав гроші
Чоловік вимагав гроші нібито зі свого сімейного бюджету
Про це повідомляє Нацполіція Житомирської області, передає RegioNews.
За даними правоохоронців, на початку жовтня 2024 року, 54-річний чоловік був незадоволений роботою адвоката. На його думку, адвокат безпідставно втручався в його сімейне життя. Це було пов'язано з процесом розлучення.
Будь-яких письмових або усних домовленостей між адвокатом і цим чоловіком не існувало. При цьому свої претензії чоловік оцінив у 550 доларів, 200 євро та 3 000 гривень. Нібито це були сплачені кошти з сімейного бюджету.
Тривалий час юрист тероризував юриста, погрожував йому фізичною розправою. Під час зустрічей та отримання 900 доларів правоохоронці затримали підозрюваного. Чоловіку повідомили про підозру за ч. 4 ст. 189 (Вимагання) Кримінального кодексу України. Наразі йому обрали запобіжний захід - тримання під вартою.
Нагадаємо, раніше на Дніпропетровщині медики за хабар допомагали чоловікам отримати фіктивну інвалідність. Організували схему сімейна лікарка та лікар-невролог зі своїми спільниками. Вони продавали за 500 доларів за підроблений висновок МРТ із фіктивним діагнозом.
Також повідомлялося, що на Одещині 24-річний працівник ТЦК брав 1 000 доларів США за фіктивну повістку. Він вимагав гроші я повістки з терміном дії шість днів, що давала можливість власнику протягом цього періоду вільно пересуватися територією України.