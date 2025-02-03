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03 лютого 2025, 17:54

Через справу про розлучення: на Житомирщині чоловік погрожував адвокату розправою та вимагав гроші

03 лютого 2025, 17:54
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Фото: Нацполіція
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Чоловік вимагав гроші нібито зі свого сімейного бюджету

Про це повідомляє Нацполіція Житомирської області, передає RegioNews.

За даними правоохоронців, на початку жовтня 2024 року, 54-річний чоловік був незадоволений роботою адвоката. На його думку, адвокат безпідставно втручався в його сімейне життя. Це було пов'язано з процесом розлучення.

Будь-яких письмових або усних домовленостей між адвокатом і цим чоловіком не існувало. При цьому свої претензії чоловік оцінив у 550 доларів, 200 євро та 3 000 гривень. Нібито це були сплачені кошти з сімейного бюджету.

Тривалий час юрист тероризував юриста, погрожував йому фізичною розправою. Під час зустрічей та отримання 900 доларів правоохоронці затримали підозрюваного. Чоловіку повідомили про підозру за ч. 4 ст. 189 (Вимагання) Кримінального кодексу України. Наразі йому обрали запобіжний захід - тримання під вартою.

Нагадаємо, раніше на Дніпропетровщині медики за хабар допомагали чоловікам отримати фіктивну інвалідність. Організували схему сімейна лікарка та лікар-невролог зі своїми спільниками. Вони продавали за 500 доларів за підроблений висновок МРТ із фіктивним діагнозом.

Також повідомлялося, що на Одещині 24-річний працівник ТЦК брав 1 000 доларів США за фіктивну повістку. Він вимагав гроші я повістки з терміном дії шість днів, що давала можливість власнику протягом цього періоду вільно пересуватися територією України.

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