На Київщині адвокат "зливав" клієнтам дані держреєстру судових рішень

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Підозру оголосили чинному адвокату Ради адвокатів Київської області, який незаконно отримував інформацію з Єдиного держреєстру судових рішень та передавав її своїм клієнтам

Про це повідомляє Держбюро розслідувань, передає RegioNews.

Адвокат без відома судді одного з суддів Київської області входив до ЄРСР під її логіном та паролем. У реєстрі він отримував повну інформацію щодо ухвал судів, у тому числі які стосувались його клієнтів та передавав її через месенджери. Зокрема, так він, серед іншого, попередив замовників його послуг про заплановані слідчі дії щодо шахрайських кол-центрів.

Такими діями адвокат допустив виток інформації з Реєстру та розголосив відомості досудового розслідування.

Вирішується питання щодо взяття адвоката під варту. Йому загрожує до 15 років тюрми.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Дніпрі судитимуть експомічницю судді, яка "зливала" кримінальним авторитетам інформацію з закритої бази.