фото: прокуратура

Підозру отримали двоє медиків та їхній спільник, які за гроші допомагали ухилянтам отримати фіктивну інвалідність для виїзду за кордон

Про це повідомляє Офіс генпрокурора, інформує RegioNews.

Сімейна лікарка однієї з лікарень області разом із лікарем-неврологом та спільником організували схему допомоги чоловікам, які хотіли уникнути мобілізації.

Вони вимагали та отримали 500 доларів за підроблений висновок МРТ із фіктивним діагнозом. На його підставі пацієнт мав отримати офіційний висновок лікарської комісії про непридатність до військової служби через інвалідність.

Окрім того, ділки оформлювали фіктивне перебування "пацієнта" на стаціонарному лікуванні, начебто він пройшов усі необхідні обстеження, лікування та реабілітацію.

Під час обшуків у фігурантів вилучили документацію, чорнові записи, гроші, комп’ютерну техніку та автомобілі.

Вирішується питання щодо взяття ділків під варту.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у лікарки Сумської МСЕК, яку викрили у хабарництві, знайшли незадекларовану квартиру в Італії.