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29 січня 2025, 17:13

Адвокат з Хмельниччини хотів підкупити прокурора хабарем в $5 тисяч

29 січня 2025, 17:13
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фото: прокуратура
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Отримав підозру повідомлено про підозру 41-річний адвокат з Хмельниччини за спробу надання хабаря прокурору

Про це повідомляє Офіс генпрокурора, передає RegioNews.

Адвокат намагався за 5 тисяч доларів домовитись з прокурором Хмельницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону про укладення угоди про визнання винуватості для підозрюваного, яка передбачала покарання без увʼязнення. Прокурор повідомив про таку пропозицію керівництво.

Під час передачі частини суми в 1,5 тисячі доларів адвоката затримали в службовому кабінеті прокурора.

Фігуранта взяли під варту з правом внесення застави.

Триває встановлення всього кола причетних осіб.

Нагадаємо, на Волині голову сільради засудили за хабар в 1,5 тисячі доларів – його відправили за ґрати на 5 років.

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