Из-за дела о разводе: в Житомирской области мужчина угрожал адвокату расправой и требовал деньги

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Об этом сообщает Нацполиция Житомирской области, передает RegioNews.

По данным правоохранителей, в начале октября 2024 года 54-летний мужчина был недоволен работой адвоката. По его мнению, адвокат безосновательно вмешивался в его семейную жизнь. Это было связано с процессом развода.

Каких-либо письменных или устных договоренностей между адвокатом и этим мужчиной не существовало. При этом свои претензии мужчина оценил в 550 долларов, 200 евро и 3000 гривен. Вроде бы это были уплаченные средства из семейного бюджета.

Долгое время юрист терроризировал юриста, угрожал ему физической расправой. Во время встреч и получении 900 долларов правоохранители задержали подозреваемого. Мужчине сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 189 (Требование) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время ему избрали меру пресечения - содержание под стражей.

Напомним, ранее на Днепропетровщине медики за взятку помогали мужчинам получить фиктивную инвалидность. Организовали схему семейный врач и врач-невролог со своими сообщниками. Они продавали за 500 долларов за поддельное заключение МРТ с фиктивным диагнозом.

Также сообщалось, что в Одесской области 24-летний работник ТЦК принимал 1 000 долларов США за фиктивную повестку. Он требовал деньги повестки со сроком действия шесть дней, что давало возможность владельцу в течение этого периода свободно передвигаться по территории Украины.