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Двоє чинних депутатів та злочинець отримали підозри за вимагання коштів у колишнього посадовця одного з міст області

Про це повідомляє Офіс генпрокурора, інформує RegioNews.

Фігуранти – раніше судимий чоловік та двоє депутатів, які очолюють комунальні підприємства, вимагали у ексзаступника мера неіснуючий борг в 60 тисяч доларів. При цьому підозрювані погрожували жертві і членам його родини фізичною розправою та знищенням майна.

Зловмисники, залучивши невстановлених осіб, з метою залякування експосадовця закинули світлошумові гранати на подвір’я, а також здійснили підпал його будинку та автомобілів.

Під тиском чоловік передав їм частину "боргу" у 22 тисяч доларів. Після цього зловмисників затримали.

Суд взяв фігурантів під варту. Встановлюються інші причетні до злочину особи.

Нагадаємо, на Київщині вночі 20 січня двоє молодиків викрали однорічну дитину через вигаданий борг в 200 тисяч доларів.