На Одещині 24-річний працівник ТЦК брав 1000 доларів за фіктивну повістку

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На Одещині на хабарництві викрили 24-річного військовослужбовця РТЦК та СП

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Ділок вимагав гроші від чоловіка призовного віку за оформлення повістки з терміном дії шість днів, що давала можливість власнику протягом цього періоду вільно пересуватися територією України. За документ військовий хотів 1000 доларів, а згодом підвищив ціну ще на 2000 гривень. З плином терміну дії за аналогічну плату фігурант обіцяв видавати аналогічні повістки.

Поліцейські затримали ділка після того, як він отримав всю суму хабаря і передав повістку клієнту. Вилучили частину грошей, отриманих військовослужбовцем за такою схемою, його мобільний телефон, повістку, виписану для клієнта, та інші речі, що становлять інтерес для слідства.

Фігуранту оголосили підозру. Йому загрожує до 10 років тюрми, з конфіскацією майна.

Суд взяв підозрюваного під варту з правом внесення застави в 242 240 гривень.

Нагадаємо, у Кривому Розі затримали експосадовця ТЦК, який заробив близько 500 тисяч гривень на ухилянтах.