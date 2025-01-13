На Миколаївщині внаслідок ДТП перекинулася "швидка": двоє постраждалих

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Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

На трасі зіткнулися мікроавтобус "Рута" та автомобіль "швидкої" на базі "УАЗ".

Внаслідок зіткнення "швидка" перекинулася у кюветі, у результаті чого двоє його пасажирів 30 та 47 років із травмами різних ступенів тяжкості були доставлені до лікарні.

Травмованих чоловіків з понівеченої "швидкої "деблокували рятувальники.

Інші учасники ДТП від госпіталізації відмовилися. У мікроавтобусі "Рута" пасажирів не було.

За фактом аварії відкрито кримінальне провадження. Поліцейські встановлюють усі обставини та причини автопригоди.

Правоохоронці просять громадян, які володіють будь-якою інформацією про обставини ДТП, звернутись за телефонами: 099-725-23-00 або 102.

Нагадаємо, ввечері 12 січня на Львівщині сталася потрійна ДТП. Загинула жінка, постраждала дитина.