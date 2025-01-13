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13 января 2025, 20:11

На Житомирщине столкнулись две легковушки: погибла женщина

13 января 2025, 20:11
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фото: Нацполиция
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Смертельное ДТП произошло в субботу, 11 января, на трассе возле села Броники Звягельского района В результате аварии есть жертва и пострадавший

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Житомирской области, передает RegioNews.

Предварительно около 15:40 на трассе Киев-Чоп столкнулись автомобили Volkswagen и ВАЗ. По данным следствия, иномаркой управлял 29-летний житель Ровенщины, а другой легковушкой — 54-летний житель Брониковской общины.

"К сожалению, в результате ДТП от полученных травм 49-летняя пассажирка ВАЗовки, жительница Брониковской общины, погибла на месте происшествия. Водитель указанного транспортного средства получил травмы и был доставлен в больницу", - говорится в сообщении.

Правоохранители возбудили уголовное производство. В настоящее время продолжается следствие.

Напомним, вечером 9 января на Львовщине автобус сбил велосипедиста. От полученных травм 74-летний мужчина скончался в больнице.

следствие авто Житомирская область авария смертельное ДТП
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