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23 грудня 2024, 12:04

У ДТП на Житомирщині травмувалися шестеро людей

23 грудня 2024, 12:04
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фото: поліція
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На 151 км автодороги Київ - Чоп, поблизу с. Іванівки на Житомирщині сталася автомобільна аварія, у якій постраждали шестеро людей

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на поліцію Житомирської області.

За попередніми даними, увечері 21 грудня 65-річний киянин, який перебував за кермом Toyota RAV4, не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу. Внаслідок цього його авто зіткнулося з автомобілем Nissan Pathfinder під керуванням 48-річного жителя Києва.

Внаслідок зіткнення шестеро людей отримали травми. Зокрема, постраждали троє пасажирок позашляховика "Nissan" - жінки віком 19, 68 та 89 років. Також травмувався 62-річний пасажир Toyota.

Всі постраждалі, а також обидва водії, були госпіталізовані з травмами різного ступеня тяжкості. Слідчі з’ясовують причини та обставини події.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що поблизу Житомира водій автомобіля збив пішохода та втік з місця аварії. Поліція шукає свідків події.

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