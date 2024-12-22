ілюстративне фото: з відкритих джерел

У Ковелі сталась аварія за участю військовослужбовця. Він перебував за кермом у стані алкогольного сп'яніння

Про це повідомив Волинський обласний ТЦК та СП, інформує RegioNews.

"Ковельський РТЦК та СП підтверджує факт дорожньо-транспортної пригоди за участю військовослужбовця установи, що сталася внаслідок керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння. На щастя, ніхто з учасників інциденту не постраждав", – йдеться у повідомленні.

У військкоматі зазначили, що працівниками поліції факт ДТП був зафіксований, а винуватця притягнуть до відповідальності відповідно до законодавства. Зокрема, передбачено вилучення водійських прав та накладення штрафу за керування у нетверезому стані.

"Також військовослужбовець понесе дисциплінарне стягнення за порушення військової дисципліни", – додали в ТЦК.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що депутат з Буковини, який скоїв п'яну смертельну ДТП, відбувся штрафом.