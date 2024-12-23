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23 декабря 2024, 12:04

В ДТП на Житомирщине травмировались шесть человек

23 декабря 2024, 12:04
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фото: полиция
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На 151 км автодороги Киев – Чоп, близ с. Ивановки на Житомирщине произошла автомобильная авария, в которой пострадали шесть человек

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Житомирской области.

По предварительным данным, вечером 21 декабря 65-летний киевлянин, находившийся за рулем Toyota RAV4, не справился с управлением и выехал на встречную полосу. В результате его авто столкнулось с автомобилем Nissan Pathfinder под управлением 48-летнего жителя Киева.

В результате столкновения шесть человек получили травмы. В частности, пострадали трое пассажирок внедорожника Nissan - женщины в возрасте 19, 68 и 89 лет. Также травмировался 62-летний пассажир Toyota.

Все пострадавшие, а также оба водителя были госпитализированы с травмами разной степени тяжести. Следователи выясняют причины и обстоятельства произошедшего.

Напомним, ранее сообщалось, что вблизи Житомира водитель автомобиля сбил пешехода и скрылся с места аварии. Полиция ищет свидетелей происшествия.

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