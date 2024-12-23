В ДТП на Житомирщине травмировались шесть человек
На 151 км автодороги Киев – Чоп, близ с. Ивановки на Житомирщине произошла автомобильная авария, в которой пострадали шесть человек
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Житомирской области.
По предварительным данным, вечером 21 декабря 65-летний киевлянин, находившийся за рулем Toyota RAV4, не справился с управлением и выехал на встречную полосу. В результате его авто столкнулось с автомобилем Nissan Pathfinder под управлением 48-летнего жителя Киева.
В результате столкновения шесть человек получили травмы. В частности, пострадали трое пассажирок внедорожника Nissan - женщины в возрасте 19, 68 и 89 лет. Также травмировался 62-летний пассажир Toyota.
Все пострадавшие, а также оба водителя были госпитализированы с травмами разной степени тяжести. Следователи выясняют причины и обстоятельства произошедшего.
Напомним, ранее сообщалось, что вблизи Житомира водитель автомобиля сбил пешехода и скрылся с места аварии. Полиция ищет свидетелей происшествия.