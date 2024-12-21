Біля Житомира водій збив людину на переході і втік з місця ДТП

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Поблизу Житомира водій автомобіля збив пішохода та втік з місця аварії. Поліція шукає свідків події

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на поліцію Житомирської області.

Дорожня пригода сталася 20 грудня близько 17:30 на автодорозі Виступовичі - Житомир - Могилів-Подільський, у межах села Зарічани.

За попередніми даними поліції, автомобіль рухався у напрямку міста Бердичева та здійснив наїзд на чоловіка, який переходив дорогу. Після цього водій, не зупинившись, поїхав геть.

41-річний житомирянин внаслідок ДТП отримав тілесні ушкодження та був доставлений до лікарні. Правоохоронці розшукують автомобіль та водія-втікача, а також встановлюють свідків події. Очевидців ДТП просять звернутися за номерами: +380 96 025 59 18 або 102.

Нагадаємо, раніше у Вінницькій області в ніч на 21 грудня сталася аварія за участю вантажівки та легкового автомобіля, внаслідок якої загинули троє осіб.