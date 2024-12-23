У Києві Mercedes виїхав на зустрічку та врізався в три авто: троє постраждалих
ДТП сталася 22 грудня близько 15:00 у Соломʼянському районі столиці
Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.
На проспекті Повітряних сил водій Mercedes виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з трьома авто: Hundai, Citroen та Volkswagen.
Внаслідок аварії травми отримали три людини, серед яких і винуватець події. Всіх постраждалих госпіталізували.
Правоохоронці встановлюють всі обставини події.
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