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ДТП сталася 22 грудня близько 15:00 у Соломʼянському районі столиці

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

На проспекті Повітряних сил водій Mercedes виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з трьома авто: Hundai, Citroen та Volkswagen.

Внаслідок аварії травми отримали три людини, серед яких і винуватець події. Всіх постраждалих госпіталізували.

Правоохоронці встановлюють всі обставини події.

Нагадаємо, 22 грудня близько 11:00 у місті Кременець на Тернопільщині водій легковика збив двох дітей на тротуарі. Одна з дівчат перебуває у тяжкому стані.