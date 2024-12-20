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20 грудня 2024, 13:11

Масовий розстріл на Житомирщині: вбивця сімох людей помер від серцевого нападу

20 грудня 2024, 13:11
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Анатолій Захаренко. Фото: Суспільне Житомир
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У лікарні помер обвинувачений у вбивстві сімох людей на ставку в селі Новоселиця Попільнянського району Житомирської області. Чоловік останні два роки через стан здоров'я перебував під домашнім арештом.

Як повідомляє "Коротко про", Анатолій Захаренко, якого обвинувачують у вбивстві сімох людей на ставку в Житомирській області в 2020 році, помер в ніч з 17 на 18 грудня. За інформацією видання, останні два роки 62-річний чоловік через стан здоров'я перебував під домашнім арештом. За інформацією видання, у лікарню Захаренко привезли на обстеження за два дні до цього.

Син Анатолія Олексій Захаренко розповів, що його батько останнім часом скаржився на біль у животі та спині.

"Його забрали на швидкій. Розірвалася аорта. Лікарі помітили проблеми з нею ще пів року тому: вона розшаровувалася, треба було її замінити, але ніхто не брався оперувати. Говорили, що операція складна, забере вісім годин і він просто не вийде з наркозу", — розповів Олексій Захаренко.

Нагадаємо, 22 травня 2020 року в Житомирській області сталося масове вбивство: чоловік розстріляв сімох людей.

Надзвичайна подія сталася на березі озера неподалік від села Новоселиця Попільнянського району, де відпочивала компанія киян, які збиралися в тих місцях половити рибу. Вночі орендар ставку з рушниці застрелив сімох чоловіків, троє з яких були військовослужбовцями Національної гвардії України.

Правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві, а наступного дня житомирський суд арештував Захаренка на два місяці. Цей запобіжний захід неодноразово продовжували, але 27 липня Богунський райсуд відпустив чоловіка під цілодобовий домашній арешт через те, що після тижня перебування в лікарні з діагнозом "гострий інфаркт міокарда" йому потрібні були ліки, яких в СІЗО не було.

Через деякий час обвинуваченому замінили цілодобовий домашній арешт на нічний. У вересні 2023 року прокурор вимагав узяти Захаренка під варту, але суд відмовив.

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