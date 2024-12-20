Массовый расстрел на Житомирщине: убийца семи человек скончался от сердечного приступа

Анатолий Захаренко. Фото: Суспильне Житомир

В больнице скончался обвиняемый в убийстве семерых людей на ставку в селе Новоселица Попельнянского района Житомирской области Мужчина последние два года из-за состояния здоровья находился под домашним арестом.

Как сообщает "Коротко про", Анатолий Захаренко, обвиняемый в убийстве семи человек на ставку в Житомирской области в 2020 году, скончался в ночь с 17 на 18 декабря. По информации издания, последние два года 62-летний мужчина из-за состояния здоровья находился под домашним арестом. По информации издания, в больницу Захаренко привезли на обследование за два дня до этого.

Сын Анатолия Алексей Захаренко рассказал, что его отец в последнее время жаловался на боли в животе и спине.

"Его забрали на скорой. Разорвалась аорта. Врачи заметили проблемы с ней еще полгода назад: она расслаивалась, надо было ее заменить, но никто не брался оперировать. Говорили, что операция сложная, займет восемь часов и он просто не выйдет из наркоза" , — рассказал Алексей Захаренко.

Напомним, 22 мая 2020 года в Житомирской области произошло массовое убийство: мужчина расстрелял семь человек.

ЧП произошло на берегу озера неподалеку от села Новоселица Попельнянского района, где отдыхала компания киевлян, которые собирались в тех местах половить рыбу. Ночью арендатор ставку из ружья застрелил семерых мужчин, трое из которых были военнослужащими Национальной гвардии Украины.

Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве, а на следующий день житомирский суд арестовал Захаренко на два месяца. Эту меру пресечения неоднократно продолжали, но 27 июля Богунский райсуд отпустил мужчину под круглосуточный домашний арест из-за того, что после недели пребывания в больнице с диагнозом "острый инфаркт миокарда" ему нужны были лекарства, которых в СИЗО не было.

Спустя время обвиняемому заменили круглосуточный домашний арест на ночной. В сентябре 2023 года прокурор потребовал взять Захаренко под стражу, но суд отказал.