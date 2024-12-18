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18 грудня 2024, 04:10

На Житомирщині три жінки голодують на знак протесту проти скорочення "чорнобильських" виплат

18 грудня 2024, 04:10
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Марина Переходова. Фото: Суспільне Житомир/Катерина Мороз
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Троє жительок Овруча на Житомирщині продовжують голодування, яке оголосили 3 грудня через зменшення сум чорнобильських доплат до пенсій.

Про це розповіла організаторка протесту Марина Переходова, передає RegioNews з посиланням на "Суспільне".

Марина Переходова, а також Оксана Суходольська голодують вдома та перебувають під крапельницями, ще одна жінка - Олена Кропивницька голодує в лікарні.

За словами Переходової, і сама вона, й інші дві жінки, які голодують, почуваються зле.

"Я голодую, тільки вже на крапельниці з 13 грудня. Там щось на місцях вирішують. Взявся за це Пушкаренко і Марчак (нардеп і перша заступниця міністра соцполітики — ред.), але що буде далі, поки не можу сказати. Збирають всі дані, а далі будуть вирішувати", - зазначила вона.

Зазначимо, 3 грудня в Овручі шестеро людей, котрі постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, оголосили голодування. Учасники акції протестують проти скасування на рівні уряду деяких "чорнобильських" доплат та пільг.

Нагадаємо, відповідно до бюджету на наступний рік, доплата непрацюючим пенсіонерам за проживання у Чорнобильській зоні, з наступного року буде виплачуватись лише тим, хто дійсно жив там з 1986 до 1993 року.

виплати пенсія Житомирська область голодування
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