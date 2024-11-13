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13 листопада 2024, 03:18

Частині українців скасують "чорнобильську" надбавку до пенсії

13 листопада 2024, 03:18
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фото: denied.org.ua
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Доплата непрацюючим пенсіонерам за проживання у Чорнобильській зоні, з наступного року буде виплачуватись лише тим, хто дійсно жив там з 1986 до 1993 року

Відповідні пропозиції бюджетного комітету Ради врахував Кабмін при підготовці законопроекту про Державний бюджет на 2025 рік, передає RegioNews з посиланням на "Судово-юридичну газету".

Уряд пропонує установити, що з 2025 року на період дії воєнного стану доплата буде здійснюватися непрацюючим пенсіонерам, які постійно проживали у зоні відселення у період з 26 квітня 1986 року до 1 січня 1993 року, у зв’язку з чим такі особи отримали статус постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Доплата за проживання на зазначених територіях становить 2 361 гривню.

Людям, які після аварії на Чорнобильській АЕС повернулися у зону відселення, зареєстрували своє місце проживання чи переїхали на постійне місце проживання, "чорнобильська" доплата не встановлюється.

Таким чином уряд зможе зекономити 15 млрд гривень.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 42-річна керівниця Черкаської обласної прокуратури Катерина Шевцова за 2023 рік отримала майже 800 тисяч гривень пенсії.

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