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18 декабря 2024, 04:10

На Житомирщине три женщины голодают в знак протеста против сокращения "чернобыльских" выплат

18 декабря 2024, 04:10
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Марина Переходова. Фото: Общественное Житомир/Екатерина Мороз
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Трое жительниц Овруча в Житомирской области продолжают голодовку, которую объявили 3 декабря из-за уменьшения сумм чернобыльских доплат к пенсиям.

Об этом рассказала организатор протеста Марина Переходова, передает RegioNews со ссылкой на "Суспільне".

Марина Переходова, а также Оксана Суходольская голодают дома и находятся под капельницами, еще одна женщина – Елена Кропивницкая голодает в больнице.

По словам Переходовой, и сама она, и другие две голодающие женщины чувствуют себя плохо.

"Я голодаю, только уже на капельнице с 13 декабря. Там что-то на местах решают. Взялся за это Пушкаренко и Марчак (нардеп и первая заместитель министра соцполитики — ред.), но что будет дальше, пока не могу сказать. Собирают все данные, а дальше будут решать", – отметила она.

Отметим, 3 декабря в Овруче шесть человек, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы, объявили голодовку. Участники акции протестуют против отмены на уровне правительства некоторых "чернобыльских" доплат и льгот.

Напомним, согласно бюджету на следующий год, доплата неработающим пенсионерам за проживание в Чернобыльской зоне, со следующего года будет выплачиваться только тем, кто действительно жил там с 1986 по 1993 год.

выплаты пенсия Житомирская область голодовка
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