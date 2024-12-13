03:04  13 грудня
Полтавського адвоката, який перешкоджав роботі ТЦК, оголосили у розшук
18:55  13 грудня
СБУ закликає молодь "спалити" ФСБшників, які вербують українців
08:45  13 грудня
На Львівщині електропотяг переїхав чоловіка: потерпілий загинув
UA | RU
UA | RU
13 грудня 2024, 19:30

Стало відомо, на що українці витрачають "тисячу Зеленського"

13 грудня 2024, 19:30
Читайте также на русском языке
фото: diia.gov.ua
Читайте также
на русском языке

Українці третю добу отримують виплати 1000 грн за програмою Зимова єПідтримка. Громадяни вже встигли витратити понад 720 млн грн від держави на послуги та донати для війська

Про це інформує RegioNews із посиланням на пресцентр "Дії".

За даними порталу державних послуг, українці витрачають кошти на:

  • комунальні послуги — 63 %;
  • мобільний звʼязок — 17 %;
  • донати на армію — 4 %.

"Гроші від держави за заявами в Дії надходять на картку Національного кешбеку. Скоро виплати зайдуть тим, хто подавався 2 та 3 грудня. Раді, що ви допомагаєте і собі, і війську", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українці знайшли спосіб, як переказати "тисячу Зеленського" на банківську картку.

Як відомо, з 1 грудня українці можуть подаватися на виплату 1 000 гривень за програмою Зимова єПідтримка. Отримання коштів можна оформити до 28 лютого 2025 року.

Дія гроші виплати купівля Зимова єПідтримка
Спроба порахувати населення та виявити ухилянтів: нардепка розповіла, навіщо роздають "тисячу Зеленського"
03 грудня 2024, 13:05
Українці подали понад 3 млн заявок на виплату "тисячі Зеленського"
02 грудня 2024, 15:31
Запрацювала програма Зимова єПідтримка: як подати заявку та отримати "тисячу Зеленського"
01 грудня 2024, 14:45
Всі новини »
11 грудня 2024
"Втомлені" мости Києва: чи загрожує столиці транспортний колапс між двома берегами Дніпра
1 грудня 2024 року у Києві нарешті відкрили для руху приватного транспорту Подільський міст, що з’єднує два береги Дніпра. На цю подію містяни очікували кілька десятків років, а сам міст вже давно отр...
09 грудня 2024
Скільки "коштує" суддя Печерського суду?
Держава захистила військових та їхні родини від судових тяжб під час воєнного стану, але чомусь для судді Новака закон не писаний
05 грудня 2024
Чому Міністерство єдності на чолі з Чернишовим не зможе повернути додому мільйони українців
В Україні з’явилась нова державна структура, головною метою якої є повернення українців додому. Новостворене Міністерство національної єдності очолив опальний екс-очільник «Нафтогазу» Олексій Чернишов...
29 листопада 2024
Що очікує українців у грудні: "тисяча Зеленського", підвищені податки та нові правила бронювання від мобілізації
Перший місяць зими принесе українцям багато нововведень і насамперед це стосується підвищення податків — оновлення в цій фіскальній частині набудуть чинності вже з 1 грудня. Також для бізнесу запровад...
Затримали на вулиці з пральною машиною: в Умані чоловік обікрав дім військового
13 грудня 2024, 20:13
СБУ закликає молодь "спалити" ФСБшників, які вербують українців
13 грудня 2024, 18:55
У Києві чоловік пограбував 6-річну дівчинку
13 грудня 2024, 18:46
Відключення світла 14 грудня: графіки діятимуть майже всю добу
13 грудня 2024, 18:14
Військові показали, як збили з ПЗРК російську крилату ракету
13 грудня 2024, 17:50
Через атаку російських безпілотників загинула мешканка Херсонщини
13 грудня 2024, 17:22
У Броварах затримали шахрайку, яка ошукувала людей під виглядом працівниці енергокомпанії
13 грудня 2024, 17:08
У Міноборони відзвітували, скільки майже за рік передали дронів для ЗСУ
13 грудня 2024, 16:30
Посадовець військової частини на Донеччині шантажем змушував бійців працювати на свою родину
13 грудня 2024, 16:07
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
"Втомлені" мости Києва: чи загрожує столиці транспортний колапс між двома берегами Дніпра
Скільки "коштує" суддя Печерського суду?
Всі публікації »
Юрій Чевордов
Сергій Костеж
Валерій Чалий
Всі блоги »