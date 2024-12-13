Стало відомо, на що українці витрачають "тисячу Зеленського"

фото: diia.gov.ua

Українці третю добу отримують виплати 1000 грн за програмою Зимова єПідтримка. Громадяни вже встигли витратити понад 720 млн грн від держави на послуги та донати для війська

Про це інформує RegioNews із посиланням на пресцентр "Дії".

За даними порталу державних послуг, українці витрачають кошти на:

комунальні послуги — 63 %;

мобільний звʼязок — 17 %;

донати на армію — 4 %.

"Гроші від держави за заявами в Дії надходять на картку Національного кешбеку. Скоро виплати зайдуть тим, хто подавався 2 та 3 грудня. Раді, що ви допомагаєте і собі, і війську", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українці знайшли спосіб, як переказати "тисячу Зеленського" на банківську картку.

Як відомо, з 1 грудня українці можуть подаватися на виплату 1 000 гривень за програмою Зимова єПідтримка. Отримання коштів можна оформити до 28 лютого 2025 року.