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16 грудня 2024, 20:30

Майже 4,5 млн українців отримали "тисячу Зеленського"

16 грудня 2024, 20:30
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фото: diia.gov.ua
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Станом на 16 грудня вже 4,4 млн громадян України отримали Зимову єПідтримку на картки Національного кешбеку

Про це інформує RegioNews із посиланням на пресцентр "Дії".

Громадянам нагадали, що подаватися на "тисячу Зеленського" можна до кінця зими, а витратит її — до кінця 2025 року.

"Вже 4,4 млн людей по всій країні отримали Зимову єПідтримку на картки Національного кешбеку. Якщо подавалися на зимову допомогу від держави в Дії 2-3 грудня, ловіть виплати на картці Національного кешбеку — і на дорослих, і на дітей", — йдеться в повідомленні.

За даними порталу державних послуг, українці можуть витратити зимову тисячу на:

  • облігації та донати армії;
  • комуналку, лікарів, освіту, транспорт, мобільний зв'язок, страхування;
  • українські книги та ліки з програми "Національний кешбек", які продаються в торгових точках, що приєдналися до програми.

Раніше стало відомо, на що українці витрачають "тисячу Зеленського".

Також повідомлялося, що українці знайшли спосіб, як переказати "тисячу Зеленського" на банківську картку.

Як відомо, з 1 грудня українці можуть подаватися на виплату 1 000 гривень за програмою Зимова єПідтримка. Отримання коштів можна оформити до 28 лютого 2025 року.

Дія гроші виплати держава Зимова єПідтримка
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