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11 грудня 2024, 03:00

На Миколаївщині судитимуть водія фургона, який на смерть збив 6-річного хлопчика та втік

11 грудня 2024, 03:00
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фото: Нацполіція
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Смертельна аварія сталася 19 липня в селі Лупареве Миколаївського району. Наразі слідчі завершили досудове розслідування

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції в Миколаївській області, передає RegioNews.

За матеріалами слідства, водій автомобіля ГАЗ 2705 збив 6-річного хлопчика на велосипеді та зник із місця аварії.

"У результаті дорожньо-транспортної пригоди малолітній потерпілий отримав численні травми, від яких в помер у лікарні", – йдеться у повідомленні.

Водія-втікача затримали та повідомили йому про підозру.

Наразі слідчі завершили досудове розслідування та направили обвинувальний акт до прокуратури, яка скерувала його до суду для розгляду по суті. За скоєне зловмиснику загрожує до восьми років ув’язнення.

Нагадаємо, 7 грудня у Києві п'яний водій на смерть збив жінку на пішохідному переході та втік із місця ДТП. Водія розшукали та затримали.

Раніше у Миколаєві вантажівка на "зебрі" переїхала пішохода. Чоловік помер на місці ДТП.

суд трагедія аварія Миколаївська область смертельна ДТП смерть дитини
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