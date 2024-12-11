В Житомире 21-летний водитель сбил двух девочек-подростков

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В результате ДТП в Житомире пострадали девушки в возрасте 11 и 13 лет

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Житомирской области.

Отмечается, что авария произошла 10 декабря на улице Леси Украинки. По предварительным данным, автомобиль Daewoo под управлением 21-летнего жителя Полтавской области, совершил наезд на двух девушек, 11 и 13 лет, пересекавших дорогу.

Пострадавших девушек доставили в больницу. Пока известно, что водитель был трезв.

Напомним, смертельное ДТП произошло вечером 1 декабря на улице Набережная Заводская в Днепре. 10-летняя девочка погибла на месте, еще четыре пострадавших, среди которых двое детей, были госпитализированы.