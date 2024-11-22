05:15  22 листопада
На Запоріжжі Сили оборони завдали ракетного удару по скупченню росіян на полігоні
14:22  22 листопада
Підрив гранат у сільраді на Закарпатті: депутат Сергій Батрин отримав довічне
01:14  22 листопада
На Буковині судитимуть групу молодиків, які викрали та знущалися над 20-річним хлопцем
UA | RU
UA | RU
22 листопада 2024, 15:56

На Житомирщині затримали дезертира, який привласнив волонтерські гроші

22 листопада 2024, 15:56
Читайте также на русском языке
фото: поліція
Читайте также
на русском языке

На Житомирщині поліція затримала шахрая, який привласнив волонтерські гроші, видаючи себе за військового ЗСУ

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на поліцію Житомирщини.

Як зазначається у повідомленні, чоловік просив про фінансову допомогу у волонтерів для купівлі дрона для свого підрозділу.

"Насправді він майже рік тому самовільно залишив військову частину й "заробляв" собі на життя, обманюючи громадян", - розповіли у поліції.

Правоохоронці з'ясували, що фігурант звернувся до волонтерки з проханням про фінансову допомогу. Він назвався командиром танка та просив допомогти зібрати гроші на дрон.

Жінка здійснила переказ на понад 70 тисяч гривень на рахунок "захисника". Згодом волонтерка дізналася, що насправді задонатила шахраєві.

Кіберполіцейські встановили, що чоловік зняв більшу частину суми в одному з банківських відділень Житомира, а частину переказав на інший свій рахунок. Зрозумівши, що його розшукують, він позбавився засобів зв’язку та почав переховуватися від поліції.

Окрім шахрайства, працівники ДБР розслідують факт самовільного залишення частини фігурантом.

Нагадаємо, раніше правоохоронці повідомили про підозру трьом чоловікам за статтею про заволодіння чужим майном шляхом обману. Вони телефонували підприємцям, представлялися головами військових адміністрацій різних областей і просили про гроші на допомогу військовим.

шахраї Житомирська область волонтери дезертир СЗЧ
Суд виніс вирок російській "агентці 007", яка працювала у Запоріжжі під виглядом волонтерки
22 листопада 2024, 06:35
Рада дозволила дезертирам добровільно повернутися до війська
21 листопада 2024, 14:39
На Житомирщині чоловік знайшов на своєму городі сумку з вибухівкою
20 листопада 2024, 22:28
Всі новини »
21 листопада 2024
Снігова фортеця: чим може здивувати Піп Іван – найпопулярніша гора України
Гора Піп Іван дуже добре відома багатьом українцям. Це – перше місце в країні, де ще наприкінці вересня починає випадати сніг, який перетворює саму гору й дослідну станцію на ній на надзвичайної краси...
15 листопада 2024
Тіньове життя нового голови Закарпаття Мирослава Білецького: рекет, мільйонні підряди та син у ТЦК
Офіційна біографія новопризначеного голови Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослава Білецького представляє українського чиновника нового типу – ефективного, порядного, патріотичного, ...
12 листопада 2024
Відновлення авіапольотів в Україні: які аеропорти зможуть відкритися, та як захистити літаки від "шахедів"
Нещодавно під час 10-ого Київського міжнародного економічного форуму дуже активно обговорювалися питання щодо відновлення роботи деяких аеропортів в Україні. Загалом, на думку фахівців, це має дещо по...
07 листопада 2024
Україна втрачає дітей. Демографи б'ють тривогу через масовий виїзд школярів за кордон
Фахівці почали говорити про другу хвилю еміграції українців до країн Європи. Наразі йдеться про виїзд за кордон школярів старших класів, які їдуть туди не самі, а переважно з батьками. RegioNews з’ясо...
Росіяни обстріляли Краматорськ із РСЗВ "Торнадо-С": загинула жінка, є постраждалі
22 листопада 2024, 17:25
У передмісті Херсона росіяни атакували чоловіка дроном: потерпілого ушпиталили
22 листопада 2024, 17:15
Служба розшуку Червоного Хреста продовжує допомагати на Харківщині
22 листопада 2024, 17:10
У Житомирі переселенка з Донеччини отримала 15 років в'язниці за державну зраду
22 листопада 2024, 16:57
У Рівному водій вантажівки на смерть збив жінку та втік з місця ДТП
22 листопада 2024, 16:36
На Донеччині росіяни вбили мирного жителя, поранені 7 людей
22 листопада 2024, 16:25
Росія атакувала Дніпро ракетним комплексом "Кєдр", ― ГУР
22 листопада 2024, 16:00
На Волині кросовер збив пішохода: чоловік помер
22 листопада 2024, 15:35
Окупанти скинули вибухівку з безпілотника на тролейбус у Херсоні
22 листопада 2024, 15:15
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Снігова фортеця: чим може здивувати Піп Іван – найпопулярніша гора України
Тіньове життя нового голови Закарпаття Мирослава Білецького: рекет, мільйонні підряди та син у ТЦК
Всі публікації »
Юрій Чевордов
Юрій Богданов
Вадим Денисенко
Всі блоги »