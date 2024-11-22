На Житомирщині затримали дезертира, який привласнив волонтерські гроші

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На Житомирщині поліція затримала шахрая, який привласнив волонтерські гроші, видаючи себе за військового ЗСУ

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на поліцію Житомирщини.

Як зазначається у повідомленні, чоловік просив про фінансову допомогу у волонтерів для купівлі дрона для свого підрозділу.

"Насправді він майже рік тому самовільно залишив військову частину й "заробляв" собі на життя, обманюючи громадян", - розповіли у поліції.

Правоохоронці з'ясували, що фігурант звернувся до волонтерки з проханням про фінансову допомогу. Він назвався командиром танка та просив допомогти зібрати гроші на дрон.

Жінка здійснила переказ на понад 70 тисяч гривень на рахунок "захисника". Згодом волонтерка дізналася, що насправді задонатила шахраєві.

Кіберполіцейські встановили, що чоловік зняв більшу частину суми в одному з банківських відділень Житомира, а частину переказав на інший свій рахунок. Зрозумівши, що його розшукують, він позбавився засобів зв’язку та почав переховуватися від поліції.

Окрім шахрайства, працівники ДБР розслідують факт самовільного залишення частини фігурантом.

Нагадаємо, раніше правоохоронці повідомили про підозру трьом чоловікам за статтею про заволодіння чужим майном шляхом обману. Вони телефонували підприємцям, представлялися головами військових адміністрацій різних областей і просили про гроші на допомогу військовим.