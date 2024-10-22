На Київщині викрили шахраїв, які прикидалися керівниками військових адміністрацій

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Правоохоронці повідомили про підозру трьом чоловікам за статтею про заволодіння чужим майном шляхом обману. Вони телефонували підприємцям, представлялися головами військових адміністрацій різних областей і просили про гроші на допомогу військовим

Про це повідомляє Київська обласна прокуратура, передає RegioNews.

"Під приводом допомоги підрозділам ЗСУ просили здійснити внески на рахунки благодійних фондів, які попередньо відкрили у відділеннях банків. Не маючи наміру допомагати армії, останні розпоряджались отриманими коштами на власний розсуд", — йдеться у повідомленні.

У прокуратурі зазначили, що підозрювані неправомірно отримали від підприємців 450 тисяч гривень.

Правоохоронці під час досудового розслідування шукають тих, кого ошукали підозрювані.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Житомирщині будуть судити шахрайок, які продавали неіснуючі путівки у дитячі табори.