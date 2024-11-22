Суд виніс вирок російській "агентці 007", яка працювала у Запоріжжі під виглядом волонтерки

фото: СБУ

Суд виніс вирок російській агентці, яка діяла у Запоріжжі під оперативним псевдонімом "007". Суд визнав жінку винною у держзраді та призначив покарання у вигляді 15 років ув'язнення

Про це повідомляє пресцентр СБУ, передає RegioNews.

У спецслужбі розповіли, що фігурантку затримали ще у 2022 році, коли вона розвідувала пункти базування українських військових. Вона була мешканкою окупованого Пологівського району. Жінку росіяни завербували на території громади і згодом відправили до міста Запоріжжя як "волонтерку".

Жінка намагалася встановлювати особисті контакти з українськими захисниками, щоб "втемну" використовувати нові зв’язки для отримання розвідданих.

Відповідно до отриманого росіянами завдання, зрадниця мала передавати куратору геолокації штабів, укріпрайонів та вогневих позицій ЗСУ в районі Запоріжжя.

Для комунікації з окупантами зрадниця використовувала анонімний чат у месенджері, де отримувала ворожі завдання і відправляла агентурні звіти.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що на Чернігівщині правоохоронці викрили та затримали двох агенток російської воєнної розвідки (ГРУ). Вони готували ракетно-дронові удари окупантів по північних регіонах України.