05:15  22 ноября
На Запорожье Силы обороны нанесли ракетный удар по скоплению россиян на полигоне
14:22  22 ноября
Подрыв гранат в сельсовете в Закарпатье: депутат Сергей Батрин получил пожизненное
01:14  22 ноября
На Буковине будут судить группу парней, которые похитили и издевались над 20-летним юношей
UA | RU
UA | RU
22 ноября 2024, 15:56

В Житомирской области задержали дезертира, который присвоил волонтерские деньги

22 ноября 2024, 15:56
Читайте також українською мовою
фото: полиция
Читайте також
українською мовою

В Житомирской области полиция задержала мошенника, который присвоил волонтерские деньги, выдавая себя за военного ВСУ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Житомирской области.

Как говорится в сообщении, мужчина просил о финансовой помощи у волонтеров для покупки дрона для своего подразделения.

"На самом деле он почти год назад самовольно покинул воинскую часть и зарабатывал себе на жизнь, обманывая граждан", - рассказали в полиции.

Правоохранители выяснили, что фигурант обратился к волонтеру с просьбой о финансовой помощи. Он представился командиром танка и просил помочь собрать деньги на дрон.

Женщина перечислила более 70 тысяч гривен на счет "защитника". Впоследствии волонтер узнала, что на самом деле задонатила мошеннику.

Киберполицейские установили, что мужчина снял большую часть суммы в одном из банковских отделений Житомира, а часть перевел на другой свой счет. Поняв, что его разыскивают, он лишился средств связи и стал скрываться от полиции.

Кроме мошенничества, работники ГБР расследуют факт самовольного ухода из части фигурантом.

Напомним, ранее правоохранители сообщили о подозрении трем мужчинам по статье о завладении чужим имуществом путем обмана. Они звонили предпринимателям, представлялись главами военных администраций разных областей и просили о деньгах на помощь военным.

мошенники Житомирская область волонтеры дезертир СОЧ
Суд вынес приговор российской "агентке 007", работавшей в Запорожье под видом волонтера
22 ноября 2024, 06:35
Рада разрешила дезертирам добровольно вернуться в армию
21 ноября 2024, 14:39
В Житомирской области мужчина нашел в своем огороде сумку со взрывчаткой
20 ноября 2024, 22:28
Все новости »
21 ноября 2024
Снежная крепость: чем может удивить Поп Иван – самая популярная гора Украины
Гора Поп Иван очень хорошо известна многим украинцам. Это – первое место в стране, где еще в конце сентября начинает выпадать снег, превращающий саму гору и исследовательскую станцию на ней в необычай...
15 ноября 2024
Теневая жизнь нового главы Закарпатья Мирослава Билецкого: рэкет, миллионные подряды и сын в ТЦК
Официальная биография нового председателя Закарпатской областной военной администрации Мирослава Билецкого представляет украинского чиновника нового типа – эффективного, порядочного, патриотичного, да...
12 ноября 2024
Возобновление авиаполётов в Украине: какие аэропорты смогут открыться, и как защитить самолеты от "шахедов"
Недавно во время 10-ого Киевского международного экономического форума очень активно обсуждались вопросы возобновления работы некоторых аэропортов в Украине. В целом, по мнению специалистов, это неско...
07 ноября 2024
Украина теряет детей. Демографы бьют тревогу из-за массового выезда школьников за границу
Специалисты начали говорить о второй волне эмиграции украинцев в страны Европы. Речь идет о выезде за границу школьников старших классов, которые едут туда не сами, а преимущественно с родителями. Reg...
В Донецкой области россияне убили мирного жителя, ранены 7 человек
22 ноября 2024, 16:25
Россия атаковала Днепр ракетным комплексом "Кедр", ― ГУР
22 ноября 2024, 16:00
На Волыни кроссовер сбил пешехода: потерпевший скончался
22 ноября 2024, 15:35
Оккупанты сбросили взрывчатку с беспилотника на троллейбус в Херсоне
22 ноября 2024, 15:15
В Харькове задержали мужчину, который угрожал взорвать здание облэнерго
22 ноября 2024, 15:07
Суд в Киеве избрал наказание для женщины, выбросившей кота из окна многоэтажки
22 ноября 2024, 14:46
Россияне ударили по Днепропетровщине: повреждена инфраструктура
22 ноября 2024, 14:45
Через 10 лет бесконтрольное употребление антибиотиков сделает пневмонию неизлечимой, – Минздрав
22 ноября 2024, 14:40
Подрыв гранат в сельсовете в Закарпатье: депутат Сергей Батрин получил пожизненное
22 ноября 2024, 14:22
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Снежная крепость: чем может удивить Поп Иван – самая популярная гора Украины
Теневая жизнь нового главы Закарпатья Мирослава Билецкого: рэкет, миллионные подряды и сын в ТЦК
Все публикации »
Юрий Чевордов
Юрий Богданов
Вадим Денисенко
Все блоги »