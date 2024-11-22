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В Житомирской области полиция задержала мошенника, который присвоил волонтерские деньги, выдавая себя за военного ВСУ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Житомирской области.

Как говорится в сообщении, мужчина просил о финансовой помощи у волонтеров для покупки дрона для своего подразделения.

"На самом деле он почти год назад самовольно покинул воинскую часть и зарабатывал себе на жизнь, обманывая граждан", - рассказали в полиции.

Правоохранители выяснили, что фигурант обратился к волонтеру с просьбой о финансовой помощи. Он представился командиром танка и просил помочь собрать деньги на дрон.

Женщина перечислила более 70 тысяч гривен на счет "защитника". Впоследствии волонтер узнала, что на самом деле задонатила мошеннику.

Киберполицейские установили, что мужчина снял большую часть суммы в одном из банковских отделений Житомира, а часть перевел на другой свой счет. Поняв, что его разыскивают, он лишился средств связи и стал скрываться от полиции.

Кроме мошенничества, работники ГБР расследуют факт самовольного ухода из части фигурантом.

Напомним, ранее правоохранители сообщили о подозрении трем мужчинам по статье о завладении чужим имуществом путем обмана. Они звонили предпринимателям, представлялись главами военных администраций разных областей и просили о деньгах на помощь военным.