На Житомирщині чоловік знайшов на своєму городі сумку з вибухівкою
Житель Дубрівської громади виявив у себе на городі брезентову торбу з вибухівкою. Правоохоронці вилучили небезпечну знахідку
Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.
Вибухотехніки виявили вибухові пакети, тротилові шашки, детонатори, залізничні петарди, вогнепровідні шнури та інше.
Правоохоронці задокументували всі обставини та вилучили знайдені предмети. Нині триває відповідна перевірка.
Нагадаємо, 19 листопада жителька Солом'янського району Києва виявила снаряд біля сміттєвих баків.
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