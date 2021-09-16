На Черкащині через вибух снаряду загинув підліток
У Золотоноші загинув 14-річний хлопець внаслідок вибуху снаряду Другої світової війни
Про це повідомили у пресслужбі поліції, пише RegioNews.
Інцидент стався 15 вересня близько о 19:00. Згідно з попередніми даними, юнак знайшов снаряд другої світової калібру 45 мм. Після того, як він залишився сам дома - спробував розібрати знайдений предмет.
"Він помістив вибуховий предмет до металевої труби та вдарив по ньому молотком. Від удару снаряд вибухнув. Це почули сусіди, які викликали швидку медичну допомогу, поліцію, а також працівників ДСНС", - пише пресслужба.
Нагадаємо, днями на Одещині знайшли 100-кілограмову авіабомбу.
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