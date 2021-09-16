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16 вересня 2021, 18:19 245

На Черкащині через вибух снаряду загинув підліток

16 вересня 2021, 18:19 245
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Фото: Нацполіція
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У Золотоноші загинув 14-річний хлопець внаслідок вибуху снаряду Другої світової війни

Про це повідомили у пресслужбі поліції, пише RegioNews.

Інцидент стався 15 вересня близько о 19:00. Згідно з попередніми даними, юнак знайшов снаряд другої світової калібру 45 мм. Після того, як він залишився сам дома - спробував розібрати знайдений предмет.

"Він помістив вибуховий предмет до металевої труби та вдарив по ньому молотком. Від удару снаряд вибухнув. Це почули сусіди, які викликали швидку медичну допомогу, поліцію, а також працівників ДСНС", - пише пресслужба.

Нагадаємо, днями на Одещині знайшли 100-кілограмову авіабомбу.

Україна вибух підлітки Черкаська область Граната

 
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