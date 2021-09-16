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16 сентября 2021, 19:44 102

В Житомире из-за взрыва бочки с горючим три человека госпитализированы с ожогами

16 сентября 2021, 19:44 102
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Фото ГСЧС
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В Житомире сегодня произошел серьезный пожар на территории одного из предприятий. Огонь вспыхнул в результате взрыва 200-литровой бочки с легковоспламеняющимся веществом

Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям, передает RegioNews.

По данным спасателей, от взрыва вспыхнули две металлические сушильные камеры и древесина, что была рядом.

В результате трое человек получили ожоги различной степени тяжести, их госпитализировали, - сообщили в ГСЧС.

Пожар уже потушили. Спасатели подозревают, что инцидент произошел в результате нарушения технологического регламента, но реальные обстоятельства еще устанавливаются.

Как сообщалось, вчера во Львове горел памятник архитектуры.

Ранее, 10 сентября в Чернигове из-за пожара в студобщежитии эвакуировали почти полсотни людей.

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