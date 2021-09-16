В Житомире из-за взрыва бочки с горючим три человека госпитализированы с ожогами
В Житомире сегодня произошел серьезный пожар на территории одного из предприятий. Огонь вспыхнул в результате взрыва 200-литровой бочки с легковоспламеняющимся веществом
Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям, передает RegioNews.
По данным спасателей, от взрыва вспыхнули две металлические сушильные камеры и древесина, что была рядом.
В результате трое человек получили ожоги различной степени тяжести, их госпитализировали, - сообщили в ГСЧС.
Пожар уже потушили. Спасатели подозревают, что инцидент произошел в результате нарушения технологического регламента, но реальные обстоятельства еще устанавливаются.
Как сообщалось, вчера во Львове горел памятник архитектуры.
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