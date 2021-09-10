У Чернігові через пожежу в студгуртожитку евакуювали майже пів сотні людей

Фото ДСНС

В Чернігові сталася пожежа в одній із кімнат дев'ятиповерхового гуртожитку Чернігівського професійного ліцею залізничного транспорту

Про це повідомила пресслужба ДСНС в Чернігівській області, передає RegioNews.

В результаті інциденту ніхто не постраждав.

Повідомлення про пожежу в одній із кімнат на другому поверсі надійшло рятувальникам о 01:55.

На місце події оперативно прибуло 6 відділень пожежно-рятувальних підрозділів міста. О 02:10 пожежа була локалізована, а о 02:20 ліквідована.

Вогонь пошкодив речі домашнього вжитку та внутрішнє облицювання стін.

Під час ліквідації пожежі було евакуйовано 49 осіб, яких вогнеборці вивели на свіже повітря по сходовій клітині. На щастя, жертв та постраждалих немає, - йдеться в повідомленні.

Причину пожежі в гуртожитку встановлюють.

Як повідомлялося, сьогодні в Києві вночі сталася масштабна пожежа у багатоповерхівці: загинула жінка.

Раніше, 8 вересня у курортній Затоці згоріли чотири будинки, евакуювали 25 осіб.