У поліції назвали ймовірну причину вибуху в таборі туристів у Карпатах

Фото: Нацполіція

В горах на Рахівщині вибухнув снаряд часів Першої світової війни, внаслідок чого двоє туристів загинули, ще п’ятеро госпіталізовані з травмами різного ступеню важкості. За цим фактом у поліції відкрили кримінальне провадження

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу поліції Закарпатської області.

За результатами першочергових слідчих дій встановлено, що на полонину Григорів, що на горі Кукол, на власних авто приїхала група туристів з Івано-Франківської області. Загалом було 12 людей, серед яких двоє дітей віком 2 та 5 років.

На місці відпочинку туристи розмістили намети та почали розводити багаття. Невдовзі на тому місці, де відпочиваючі розвели вогнище, пролунав вибух, внаслідок якого двоє осіб, які сиділи біля вогню, загинули на місці події, ще п’ятеро госпіталізовані. Діти не постраждали.

На вказаній території, де відпочивали туристи, проходила Лінія Арпада. На місці події виявлено вибоїну, що виникла внаслідок вибуху, та уламки металу з корозією, схожі на уламки снаряду часів Першої світової війни", - розповіли у поліції.

За вказаним фактом слідчі поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Раніше повідомлялось, що у Карпатах загинули люди через вибух під час розведення багаття. До рятувальної операції було залучено персонал одразу шести пошуково-рятувальних відділень та спецтехніка.