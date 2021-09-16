09:01  16 вересня
В Україні за добу більше 5700 нових хворих COVID-19
11:40  16 вересня
У Полтаві на уроці померла школярка
11:59  16 вересня
Бойовики обстріляли Щастя: поранено голову міської військово-цивільної адміністрації
UA | RU
UA | RU
16 вересня 2021, 11:31 22

У поліції назвали ймовірну причину вибуху в таборі туристів у Карпатах

16 вересня 2021, 11:31 22
Читайте также на русском языке
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

В горах на Рахівщині вибухнув снаряд часів Першої світової війни, внаслідок чого двоє туристів загинули, ще п’ятеро госпіталізовані з травмами різного ступеню важкості. За цим фактом у поліції відкрили кримінальне провадження

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу поліції Закарпатської області.

За результатами першочергових слідчих дій встановлено, що на полонину Григорів, що на горі Кукол, на власних авто приїхала група туристів з Івано-Франківської області. Загалом було 12 людей, серед яких двоє дітей віком 2 та 5 років.

На місці відпочинку туристи розмістили намети та почали розводити багаття. Невдовзі на тому місці, де відпочиваючі розвели вогнище, пролунав вибух, внаслідок якого двоє осіб, які сиділи біля вогню, загинули на місці події, ще п’ятеро госпіталізовані. Діти не постраждали.

На вказаній території, де відпочивали туристи, проходила Лінія Арпада. На місці події виявлено вибоїну, що виникла внаслідок вибуху, та уламки металу з корозією, схожі на уламки снаряду часів Першої світової війни", - розповіли у поліції.

За вказаним фактом слідчі поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Раніше повідомлялось, що у Карпатах загинули люди через вибух під час розведення багаття. До рятувальної операції було залучено персонал одразу шести пошуково-рятувальних відділень та спецтехніка.

війна Карпати вибух поліція горы туристи бомба

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Мости, нагороди і посади. Як "свободівські" мери взаємодіють із "Слугою народу"
"Радикальний" крок. Хто насправді стоїть за звільненням рівненського лікаря-депутата Шустика
Всі публікації »
Віктор Небоженко
Віталій Бала
Андрій Смолій
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua