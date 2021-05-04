У десяти областях за добу не зробили жодного COVID-щеплення

Вакцинацію в Україні проводили лише 24 мобільні бригади

Вакцинацію в Україні проводили лише 24 мобільні бригади

Фото: із відкритих джерел

Упродовж минулої доби, 3 травня в Україні вакцинували від коронавірусу 919 людей, у 10 регіонах не зробили жодного щеплення.

Про це повідомив міністр охорони здоровʼя Максима Степанов, передає RegioNews.

Зокрема, жодної дози вакцини не використали за добу у Вінницькій, Івано-Франківській, Одеській, Львівській, Рівненській, Тернопільській, Луганській, Хмельницькій, Херсонській та Чернігівській областях.

За минулу добу найбільшу кількість COVID-щеплень зробили в Миколаївській області (174) та у Києві (157).

756 022 людини щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 756 020 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 290 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном)”, - розповів Степанов.

Він зазначив, що станом на 3 травня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 512 472 людини.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що більш ніж половина українців не планують робити щеплення від COVID-19.