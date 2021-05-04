Коронавірус в Україні: одужало більше пацієнтів, ніж захворіло
Упродовж понеділка, 3 травня в Україні лабораторно підтвердили 2 472 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19.
Про це повідомив Міністр охорони здоров`я Максим Степанов, передає RegioNews.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Донецькій (324), Черкаській (253), Дніпропетровській (220), Харківській (191) та Одеській (168) областях”, - йдеться в повідомленні.
Зокрема, захворіли 122 дитини та 22 медпрацівники. Також за минулу добу було госпіталізовано 1 325 осіб, від хвороби померли 166 громадян.
Одужали 7 815 осіб. Загалом упродовж доби було здійснено 17 549 тестувань на наявність вірусу.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 088 410 осіб;
- одужало – 1 689 630 осіб;
- летальних випадків – 44 916;
- проведено ПЛР-тестувань – 9 498 958.
Нагадаємо, в Україні на Великдень виявили понад 2700 COVID-хворих, одужали на свято 5 550 осіб.