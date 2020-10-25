У Житомирі виборці змушені голосувати без кабінок

Для людей із ознаками ГРЗ на одній з дільниць взагалі поставили трибуну для виступів

Для людей із ознаками ГРЗ на одній з дільниць взагалі поставили трибуну для виступів

Фото: Житомир-Онлайн

На окремих виборчих дільницях у Житомирі повністю або частково відсутні кабінки для голосування.

Про це пише RegioNews з посиланням на сайт Житомир-Онлайн.

Як повідомили редакції видання члени дільничих комісій, на деяких дільницях на сьогоднішній ранок відсутні повністю або частково кабінки для голосування.

Зокрема на частині дільниць в районі Польової у Житомирі сьогодні зранку або не було взагалі, або привезли лише сьогодні вранці о 5.00 кабінки для голосування в розібраному вигляді. На деякі дільниці кабінки привезли лише частково.

Такі "кабінки", що реально видно тим, хто стоїть позаду, хто за кого голосує", - розповіли члени комісії, описуючи "конструкцію" кабін.

На одній із виборчих дільниць також сфорографували "кабінку" для виборців з ознаками ГРЗ. "Кабінкою" служить трибуна в кутку приміщення для голосування.

За словами членів комісії, все перелічене вони належним чином оформили і задокументували.

Відповідальність за організацію виборчого процесу несуть у житомирській міській раді", - наголосили члени ДВК. Вони також вважають, що таким чином хочуть зірвати вибори в Житомирі.

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