У Житомирі виборці змушені голосувати без кабінок
На окремих виборчих дільницях у Житомирі повністю або частково відсутні кабінки для голосування.
Про це пише RegioNews з посиланням на сайт Житомир-Онлайн.
Як повідомили редакції видання члени дільничих комісій, на деяких дільницях на сьогоднішній ранок відсутні повністю або частково кабінки для голосування.
Зокрема на частині дільниць в районі Польової у Житомирі сьогодні зранку або не було взагалі, або привезли лише сьогодні вранці о 5.00 кабінки для голосування в розібраному вигляді. На деякі дільниці кабінки привезли лише частково.
Такі "кабінки", що реально видно тим, хто стоїть позаду, хто за кого голосує", - розповіли члени комісії, описуючи "конструкцію" кабін.
На одній із виборчих дільниць також сфорографували "кабінку" для виборців з ознаками ГРЗ. "Кабінкою" служить трибуна в кутку приміщення для голосування.
За словами членів комісії, все перелічене вони належним чином оформили і задокументували.
Відповідальність за організацію виборчого процесу несуть у житомирській міській раді", - наголосили члени ДВК. Вони також вважають, що таким чином хочуть зірвати вибори в Житомирі.
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