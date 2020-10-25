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25 жовтня 2020, 12:04 2

Один з київських Telegram-каналів торгував голосами виборців у день виборів

25 жовтня 2020, 12:04 2
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Вранці 25 жовтня тут з'явилися оголошення про покупку і продаж голосів
Вранці 25 жовтня тут з'явилися оголошення про покупку і продаж голосів
Фото з відкритих джерел
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У неділю вранці, 25 жовтня, в київському Telegram-каналі почали з'являтися оголошення про покупку і продаж голосів виборців на місцевих виборах.

Про це розповів на брифінгу голова Національної поліції Ігор Клименко. Відео опубліковано в офіційному Youtube-каналі МВС, передає RegioNews.

На Telegram-каналі "Підробіток Київ", який функціонує для пошуку роботи, сьогодні з самого ранку ми почали активно відстежувати публікації щодо продажу та купівлі голосів на виборах. На цей канал підписано 8 500 людей, ми це теж контролюємо", - сказав він.

Нагадаємо, у Києві та Ізмаїлі зафіксували так звані "виборчі каруселі" .

Київ вибори порушення підкуп виборців Ігор Клименко соцмережі
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