Один з київських Telegram-каналів торгував голосами виборців у день виборів
Вранці 25 жовтня тут з'явилися оголошення про покупку і продаж голосів
Вранці 25 жовтня тут з'явилися оголошення про покупку і продаж голосів
У неділю вранці, 25 жовтня, в київському Telegram-каналі почали з'являтися оголошення про покупку і продаж голосів виборців на місцевих виборах.
Про це розповів на брифінгу голова Національної поліції Ігор Клименко. Відео опубліковано в офіційному Youtube-каналі МВС, передає RegioNews.
На Telegram-каналі "Підробіток Київ", який функціонує для пошуку роботи, сьогодні з самого ранку ми почали активно відстежувати публікації щодо продажу та купівлі голосів на виборах. На цей канал підписано 8 500 людей, ми це теж контролюємо", - сказав він.
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