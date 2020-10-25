Один з київських Telegram-каналів торгував голосами виборців у день виборів

Про це розповів на брифінгу голова Національної поліції Ігор Клименко. Відео опубліковано в офіційному Youtube-каналі МВС, передає RegioNews.

На Telegram-каналі "Підробіток Київ", який функціонує для пошуку роботи, сьогодні з самого ранку ми почали активно відстежувати публікації щодо продажу та купівлі голосів на виборах. На цей канал підписано 8 500 людей, ми це теж контролюємо", - сказав він.