На Сумщині напали зі зброєю на кандидата у депутати і його дружину

Постраждалих госпіталізували

Постраждалих госпіталізували

Фото: Нацполіція

У Сумській області госпіталізували постраждалих від збройного нападу кандидата Кролевецької міської ради та його дружину.

Як передає RegioNews, про це повідомили в пресслужбі поліції.

Зазначається, що інцидент стався 24 жовтня близько 20:00 в Кролевці. Двоє невідомих увірвалися в будинок кандидата в депутати і завдали йому вогнепальне поранення, а його дружині - тілесні ушкодження.

Двоє невідомих, переодягнені в поліцейську форму, постукали в двері кандидата в депутати Кролевецького міськради, мотивуючи свій візит на кшталт виконанням службових обов'язків. Тільки людина відкрила двері," візитери "увірвалися в житло. Погрожуючи хазяїнові і його дружині предметами, схожими на ніж і пістолет , вимагали гроші і цінності", - повідомили в поліції.

Подружжя чинили опір і підняли шум, який почули сусіди. Вони і викликали поліцію.

Оперативно прибулі на виклик, поліцейські затримали одного з нападників. Його спільник вирвався, сів у автомобіль і зник", - додали правоохоронці.

За даним фактом відкрито справу за ч. 4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Триває розшук другого нападника, а також встановлюються обставини інциденту. Затриманий зараз перебуває під вартою, слідчі готують матеріали про оголошення йому підозри і обрання запобіжного заходу.

Раніше повідомлялося, що у Тернополі невідомі напали на кандидата в мери міста від Радикальної партії Володимира Барну.