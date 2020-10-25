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25 октября 2020, 12:17 5

В Житомире избиратели вынуждены голосовать без кабинок

25 октября 2020, 12:17 5
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Для людей с признаками ОРЗ на одном из участков вообще поставили трибуну для выступлений
Для людей с признаками ОРЗ на одном из участков вообще поставили трибуну для выступлений
Фото: Житомир-Онлайн
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На отдельных избирательных участках в Житомире полностью или частично отсутствуют кабинки для голосования.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт Житомир-Онлайн.

Как сообщили редакции издания члены участковых комиссий, на некоторых участках на сегодняшнее утро отсутствуют полностью или частично кабинки для голосования.

В частности на части участков в районе Полевой в Житомире сегодня утром или не было вообще, или привезли только сегодня утром в 5.00 кабинки для голосования в разобранном виде. На некоторые участки кабинки привезли лишь частично.

Такие "кабинки", что реально видно тем, кто стоит сзади, кто за кого голосует", - рассказали члены комиссии, описывая "конструкцию" кабин.

На одном из избирательных участков также сфорографували "кабинку" для избирателей с признаками ОРЗ. "Кабинкой" служит трибуна в углу помещения для голосования.

По словам членов комиссии, все перечисленное они должным образом оформили и задокументировали.

Ответственность за организацию избирательного процесса несут в житомирской городской раде", - подчеркнули члены УИК. Они также считают, что таким образом хотят сорвать выборы в Житомире.

Читайте также: Местные выборы: члены комиссий без масок, некоторые участки не открылись.

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