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25 жовтня 2020, 11:53

У Києві та Ізмаїлі зафіксували так звані "виборчі каруселі"

25 жовтня 2020, 11:53
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Крім того, на Одещині затримали підозрюваного у підкупі виборців
Крім того, на Одещині затримали підозрюваного у підкупі виборців
Фото: Головком
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Поліція Києва затримала групу осіб, яку підозрюють в організації виборчої «каруселі». Крім того, в Ізмаїлі затримано три автобуси з особами, які також могли брати участь у подібному порушенні.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на громадський рух "Чесно".

Київ. Поліція затримала два автобуси з людьми, які "приїхали на екскурсію", - йдеться в повідомленні.

Також в Ізмаїлі поліція затримала три автобуси з 52-ма пасажирами, які повинні були їхати до Білгорода-Дністровського для голосування. За фактом підкупу виборців відкрито кримінальне провадження.

Крім того, за повідомленням відділу комунікації поліції Одеської області, на Одещині затримано підозрюваного у підкупі виборців.

За грошову винагороду чоловік пропонував віддати свій голос декільком десяткам громадян. Його дії кваліфікували за ознаками ч.4 ст.160 Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

За словами людей, за кожен відданий ними голос невідомий чоловік обіцяв заплатити по 400 гривень.

За гарячими слідами поліцейські встановили особу правопорушника. Ним виявився раніше судимий 42-річний громадянин сусідньої держави, який наразі проживає в Одесі.

Чоловіка затримали в процесуальному порядку. Відповідно до законодавства, йому загрожує позбавленням волі на строк від 5 до 7 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк 5 років.

Нагадаємо, в одному з вузів ДФС на Київщині зафіксували факт підкупу виборців.

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