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25 жовтня 2020, 10:49 10

Місцеві вибори: члени комісій без масок, деякі дільниці не відкрилися

25 жовтня 2020, 10:49 10
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Станом на 10:00 на місцевих виборах не почали роботу чотири виборчі дільниці
Станом на 10:00 на місцевих виборах не почали роботу чотири виборчі дільниці
Фото: з відкритих джерел
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Після відкриття більшості виборчих дільниць спостерігачі фіксують перші порушення - серед них передчасний початок голосування, брак ящиків і кабінок для голосування, члени комісії без масок і рукавичок, деякі виборчі дільниці досі не відкрилися.

Як передає RegioNews, про це свідчать дані громадянської мережі "ОПОРА", громадського руху "Чесно" і Міністерства внутрішніх справ.

Станом на 10 ранку залишаються не відкритими 4 виборчі дільниці - в Донецькій, Івано-Франківській, Житомирській та Полтавській областях. Несвоєчасно розпочали роботу 65 дільничних виборчих комісій. Уже зареєстровано 383 заяви та повідомлення, складено 2 адмінпротоколи, відкрито 6 кримінальних проваджень", - заявив перший заступник голови МВС Сергій Яровий під час брифінгу.

Кілька скарг надійшло правоохоронцям щодо так званого опитування, ініційованого президентом Володимиром Зеленським. Також інцидент мав місце на столичному Подолі: там перевернули одну з урн опитування "5 запитань".

Серед інших порушень спостерігачі відзначають наступні:

  • у Харкові люди на дільницях не дотримуються дистанції, а члени комісій без масок. За даними "Чесно", членам комісій, що їхатимуть на голосування по домівках, не видали захисні костюми;
  • у Житомирі на двох дільничних виборчих комісіях, які знаходяться в мікрорайоні Польова, немає кабінок для голосування.

Спостерігачі повідомляють, що на дільниці № 181447, яка знаходиться в музичній залі в дошкільному навчальному закладі №66, одна ніби кабінка у вигляді ширми з лялькового театру. "ОПОРА" відзначає, що така ситуація і на багатьох інших ДВК по місту.

Раніше повідомлялося, що Разумков не взяв участь в опитуванні Зеленського.

поліція порушення голосування Виборчий кодекс ОПОРА виборча дільниця
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