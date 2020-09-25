На Житомирщині кандидатці на голову ОТГ надіслали муляж вибухівки

"Подарунок" прислали під двері робочого кабінету кандидатки

"Подарунок" прислали під двері робочого кабінету кандидатки

Фото: Facebook

Кандидатці на голову Баранівської громади Анні Муравській, яка живе в смт. Першотравенськ Житомирської області, надіслали "подарунок" із муляжем вибухівки.

Про це на сторінках у Facebook повідомили ГУ Нацполіції Житомирської області та свідок подій Віталій Сихнаєвський.

За словами Віталія Сихнаєвського, 24 вересня він був у гостях в Анни Муравської. Їй зателефонували з Першотравенського будинку культури і повідомили, що під дверима її кабінету стоїть подарунковий пакет. Коли пакунок привезли їй додому, в ньому виявили "предмет, схожий на вибуховий годинниковий пристрій".

Анна Муравська звернулася до поліції. Там визначили, що в пакеті муляж вибухівки з годинником та чотирма кусками мила.

Поліцейські розпочали кримінальне провадження за ст. 296 ККУ (хуліганство).

Особу, яка надіслала пакет, розшукують.

У Баранівському районі поліцейські встановлюють власника недолугого подарунку 24 вересня до поліції надійшло... Опубліковано Поліція Житомирської області Пʼятниця, 25 вересня 2020 р.

Нагадаємо, учора на Вінниччині народні обранці побилися з кандидатами у депутати.