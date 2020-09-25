10:01  25 сентября
В Украине зафиксировали более 3,5 тысячи новых случаев COVID-19
09:24  25 сентября
Количество жертв пожара в Харькове возросло: нашли тело еще одного погибшего
08:14  25 сентября
Ситуация на Донбассе: боевики осуществили очередную провокацию вблизи Каменки
UA | RU
UA | RU
25 сентября 2020, 13:26 1

На Житомирщине претендентке на голову ОТГ прислали муляж взрывчатки

25 сентября 2020, 13:26 1
Читайте також українською мовою
"Подарок" прислали под двери рабочего кабинета кандидатки
"Подарок" прислали под двери рабочего кабинета кандидатки
Фото: Facebook
Читайте також
українською мовою

Претендентке на голову Барановской общины Анне Муравській, которая живет в пгт. Першотравенск Житомирской области, направили "подарок" с муляжом взрывчатки.

Об этом на страницах в Facebook сообщили ГУ Нацполиции Житомирской области и свидетель событий Виталий Сихнаевский.

По словам Виталия Сихнаевского, 24 сентября он был в гостях у Анны Муравськой. Ей позвонили из Першотравенського дома культуры и сообщили, что под дверью ее кабинета стоит подарочный пакет. Когда пакет привезли ей домой, в нем обнаружили "предмет, похожий на взрывное часовое устройство".

Анна Муравская обратилась в полицию. Там определили, что в пакете муляж взрывчатки с часами и четырьмя кусками мыла.

Полицейские начали уголовное производство по ст. 296 УКУ (хулиганство).

Лицо, которая послало пакет, разыскивают.

В Барановском районе полицейские устанавливают владельца непутевого подарка 24 сентября в полицию поступило...

Опубликовано Полиция Житомирской области Пятница, 25 сентября 2020 г.

Напомним, вчера на Винниччине народные избранники подрались с кандидатами в депутаты.

выборы ОТГ взрыв полиция Житомирская область Кандидат
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Мэра одного из городов Волынской области задержали на взятке
25 сентября 2020, 12:51
Местные выборы: во Львове зарегистрировали 10 кандидатов в мэры
25 сентября 2020, 12:29
Сын нардепа от "ОПЗЖ" Натальи Королевской баллотируется в городской совет Краматорска
25 сентября 2020, 12:26
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
Все видео »
Политические перебежчики и экс-чиновники. Кто будет представлять "За майбутне" в Южной Украине
Выборы мэра Мукачево: устоит ли балоговская "цитадель" перед натиском "новых" лиц
Все публикации »
Игорь Попов
Виктор Небоженко
Андрей Смолий
Все блоги »