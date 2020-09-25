На Житомирщине претендентке на голову ОТГ прислали муляж взрывчатки

"Подарок" прислали под двери рабочего кабинета кандидатки

"Подарок" прислали под двери рабочего кабинета кандидатки

Фото: Facebook

Претендентке на голову Барановской общины Анне Муравській, которая живет в пгт. Першотравенск Житомирской области, направили "подарок" с муляжом взрывчатки.

Об этом на страницах в Facebook сообщили ГУ Нацполиции Житомирской области и свидетель событий Виталий Сихнаевский.

По словам Виталия Сихнаевского, 24 сентября он был в гостях у Анны Муравськой. Ей позвонили из Першотравенського дома культуры и сообщили, что под дверью ее кабинета стоит подарочный пакет. Когда пакет привезли ей домой, в нем обнаружили "предмет, похожий на взрывное часовое устройство".

Анна Муравская обратилась в полицию. Там определили, что в пакете муляж взрывчатки с часами и четырьмя кусками мыла.

Полицейские начали уголовное производство по ст. 296 УКУ (хулиганство).

Лицо, которая послало пакет, разыскивают.

В Барановском районе полицейские устанавливают владельца непутевого подарка 24 сентября в полицию поступило... Опубликовано Полиция Житомирской области Пятница, 25 сентября 2020 г.

Напомним, вчера на Винниччине народные избранники подрались с кандидатами в депутаты.