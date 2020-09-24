На Вінниччині народні обранці побилися з кандидатами у депутати

Учасники бійки "вирішували проблеми з виборами"

Учасники бійки "вирішували проблеми з виборами"

У Калинівському районі Вінницької області між чинним депутатом Калинівської райради, який балотується до Калинівської ОТГ, депутатом Вінницької облради та кандидатом в депутати облради виник конфлікт, під час якого один з його учасників отримав тілесні ушкодження та доставлений у лікарню.

Про це пише RegioNews з посиланням на ГУ Нацполіції України.



За словами начальника Калинівського відділу поліції Володимира Олексюка, до поліції звернувся 52-річний депутат Калинівської районної ради, який балотується до Калинівської об’єднаної територіальної громади про те, що близько 18 години на територію його домогосподарства приїхав чинний депутат Вінницької обласної ради з кандидатом в депутати обласної ради.



Під час спілкування між ними виник конфлікт, пов'язаний з виборчою кампанією, під час якого 40-річний кандидат в депутати Вінницької обласної ради наніс заявнику удар в голову. У відповідь потерпілий пошкодив автомобіль свого кривдника Toyota Land Cruiser.



Свідком події, яка сталась на території товариства потерпілого, став працівник потерпілого. Він втрутився в ситуацію та допоміг припинити протиправні дії, здійснивши постріл вгору з пристрою для відстрілу гумових куль.

Потерпілий з закритою черепно-мозковою травмою госпіталізований до лікарні. Правопорушник затриманий у процесуальному порядку. Пошкоджений автомобіль поміщений на арештмайданчик.

Слідством відкрито кримінальне провадження за попередньою правовою кваліфікацією інциденту відповідно до ч.2 ст. 296 ККУ (Хуліганство). За таке правопорушення передбачено покарання до чотирьох років позбавлення волі. Проводиться досудове розслідування.

За фактом вчинення хуліганських дій, пов’язаних з виборчим процесом, поліцією розпочато досудове розслідування 23... Опубліковано Національна поліція України Четвер, 24 вересня 2020 р.

Нагадаємо, на Кіровоградщині відкрили кримінальну справу проти кандидата у мери одного з міст .