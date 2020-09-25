Місцеві вибори: у Львові зареєстрували 10 кандидатів у мери
Серед них троє самовисуванців
Серед них троє самовисуванців
Львівська міська територіальна виборча комісія зареєструвала 10 кандидатів на посаду голови міста.
Відповідні рішення були прийнято Львівської ТВК, передає RegioNews.
Серед кандидатів троє самовисуванців і семеро - від партій.
Отже, зареєструвалися в мери міста:
- Андрій Садовий ("Самопоміч");
- Юрій Бунь (самовисування);
- Ігор Васюник (самовисування);
- Олег Синютка ("Європейська солідарність");
- Ігор Зінкевич ("ВАРТА");
- Руслан Кошулинський ("Свобода");
- Наталія Ван Доеверен ("Духовна Україна");
- Юлія Гвоздович ("Українська Галицька партія");
- Назарій Брезіцький (самовисування);
- Ігор Телішевський ("За майбутнє").
Раніше повідомлялося, що ЦВК зареєструвала сім кандидатів на посаду мера Одеси.
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