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25 вересня 2020, 12:29 10

Місцеві вибори: у Львові зареєстрували 10 кандидатів у мери

25 вересня 2020, 12:29 10
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Серед них троє самовисуванців
Серед них троє самовисуванців
Фото: з відкритих джерел
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Львівська міська територіальна виборча комісія зареєструвала 10 кандидатів на посаду голови міста.

Відповідні рішення були прийнято Львівської ТВК, передає RegioNews.

Серед кандидатів троє самовисуванців і семеро - від партій.

Отже, зареєструвалися в мери міста:

  • Андрій Садовий ("Самопоміч");
  • Юрій Бунь (самовисування);
  • Ігор Васюник (самовисування);
  • Олег Синютка ("Європейська солідарність");
  • Ігор Зінкевич ("ВАРТА");
  • Руслан Кошулинський ("Свобода");
  • Наталія Ван Доеверен ("Духовна Україна");
  • Юлія Гвоздович ("Українська Галицька партія");
  • Назарій Брезіцький (самовисування);
  • Ігор Телішевський ("За майбутнє").

Раніше повідомлялося, що ЦВК зареєструвала сім кандидатів на посаду мера Одеси.

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