Син нардепа від "ОПЗЖ" Наталії Королевської балотується до міської ради Краматорська
Кандидату в депутати Ростиславу Солоду лише 19 років
Кандидату в депутати Ростиславу Солоду лише 19 років
Партія "Опозиційна платформа - За життя" висунула сина народного депутата України від цієї ж політичної сили Наталії Королевської - Ростислава Солода - кандидатом у депутати Краматорської міської ради.
Про це Ростислав Солод написав на своїй сторінці у Facebook, повідомляє RegioNews.
Сьогодні був офіційно висунутий кандидатом у депутати Краматорської міської ради!" - написав Солод.
Ростиславу Солоду 19 років. Його батько Юрій Солод - народний депутат від фракції ОПЗЖ у парламенті 9-го скликання.
Сегодня был официально выдвинут кандидатом в депутаты Краматорского городского совета! Последние несколько месяцев наша...Опубліковано Rostislav Solod Четвер, 24 вересня 2020 р.
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