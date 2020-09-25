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25 вересня 2020, 12:26 17

Син нардепа від "ОПЗЖ" Наталії Королевської балотується до міської ради Краматорська

25 вересня 2020, 12:26 17
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Кандидату в депутати Ростиславу Солоду лише 19 років
Кандидату в депутати Ростиславу Солоду лише 19 років
Фото: Facebook
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Партія "Опозиційна платформа - За життя" висунула сина народного депутата України від цієї ж політичної сили Наталії Королевської - Ростислава Солода - кандидатом у депутати Краматорської міської ради.

Про це Ростислав Солод написав на своїй сторінці у Facebook, повідомляє RegioNews.

Сьогодні був офіційно висунутий кандидатом у депутати Краматорської міської ради!" - написав Солод.

Ростиславу Солоду 19 років. Його батько Юрій Солод - народний депутат від фракції ОПЗЖ у парламенті 9-го скликання.

Сегодня был официально выдвинут кандидатом в депутаты Краматорского городского совета! Последние несколько месяцев наша...

Опубліковано Rostislav Solod Четвер, 24 вересня 2020 р.

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