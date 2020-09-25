Син нардепа від "ОПЗЖ" Наталії Королевської балотується до міської ради Краматорська

Кандидату в депутати Ростиславу Солоду лише 19 років

Кандидату в депутати Ростиславу Солоду лише 19 років

Фото: Facebook

Партія "Опозиційна платформа - За життя" висунула сина народного депутата України від цієї ж політичної сили Наталії Королевської - Ростислава Солода - кандидатом у депутати Краматорської міської ради.

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