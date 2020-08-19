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19 серпня 2020, 20:00 2

Мерія Житомира підготувала звернення про заборону грального бізнесу

19 серпня 2020, 20:00 2
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Його мають прийняти на сесії міської ради
Його мають прийняти на сесії міської ради
Фото: flickr
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Звернення до президента, кабміну та Верховної Ради щодо скасування грального бізнесу підготували у міській раді Житомира.

Про це пише RegioNews з посиланням на Перший Житомирський інформаційний портал.

Гральний бізнес є явищем антисуспільним та аморальним. Необхідно прийняти Закон про заборону грального бізнесу на території України. Тому, що різко ускладнилася криміногенна ситуація та зросла кількість злочинів, пов‘язаних із залежністю від азартних ігор та фінансових правопорушень у цій сфері", – йдеться у проєкті звернення.

Також у міській раді занепокоєні тим, що влада міста фактично не має жодного впливу на розміщення чи діяльність ігрових закладів:

Законодавство у сфері грального бізнесу жодним чином не враховує інтереси територіальних громад, унеможливлює будь-який вплив місцевої влади на розміщення та діяльність таких закладів", - наголосили у мерії.

Депутати проситимуть у вищого керівництва законодавчої заборони грального бізнесу в Україні.

Нагадаємо, 13 серпня на території Тернопільської області заборонили роботу казино.

Житомир депутат горсовет сесія заборона гральний бізнес Постанова
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